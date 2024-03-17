رئيس جامعة سوهاج يشارك رجال الأزهر والكنيسة بحفل إفطار جماعي

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في حفل الافطار الذي نظمته مشيخه الأزهر بسوهاج، بحضور اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم والدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، ونيافة الأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاه والمراغة وعدد من رجال الأزهر والكنيسة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وبعض من ممثلي المجتمع المدني، وذلك بمقر مشيخه الازهر بسوهاج.

وأكد النعماني علي الدور الهام لمؤسسة الأزهر بقيادة الشيخ احمد طيب، باعتبارها إحدى أهم مؤسسات الدولة المصرية التي لعبت دوراً هاماً عبر تاريخها الطويل في الحفاظ على الهوية الإسلامية، موجهاً الشكر لجميع قيادات الأزهر الشريف،

ومثمناً التعاون المشترك والمثمر بين الجامعة والأزهر في تنظيم الكثير من الفعاليات الدينية والثقافية لكافة منسوبي الجامعة.

وأعرب النعماني عن سعادته بدعوة فضيلة الدكتور احمد حمادي الكريمة للمشاركة بهذا التجمع بحفل الإفطار، والذي جمع رجال الأزهر والكنيسة، والذي يبرهن علي روح المحبة والوحدة الوطنية التي تفتخر بها بلادنا طوال تاريخها،لتظل مصر نسيجًا وجسدًا واحدًا ووطنًا للسلام، ومثمناً المشاعر الأخوية والروابط القوية والسماحة الدينية التي تُعد الركيزة الأساسية التي تميز الشعب المصري الحريص على وحدته.