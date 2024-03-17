نتائج أولية: بوتين يفوز بانتخابات الرئاسة الروسية بنسبة 87.97 %

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية حصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نسبة 87.97% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية بعد فرز 30% من الأصوات.

وقال بيان لمركز معلومات لجنة الانتخابات المركزية مساء اليوم الأحد " بحسب البيانات الأولية من لجنة الانتخابات المركزية: حصد بوتين على 87.97% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية بعد معالجة 24.4% من الأصوات، ونيكولاي خاريتونوف 3.8% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف 3.73%، وليونيد سلوتسكي 2.96%.

وأشارت اللجنة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية خارج البلاد تجاوزت 70%.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اكتمال التصويت في الانتخابات الرئاسية في القوات المسلحة الروسية، بنسبة مشاركة بلغت 99.8%.

وقالت لجنة الانتخابات في العاصمة موسكو، إنه بحسب البيانات الأولى تجاوزت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في المدينة 66%.