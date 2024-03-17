تعليم الجيزة تعقد اجتماعًا لمتابعة الامتحانات الشهرية وتفعيل الأنشطة داخل المدارس

عقد اليوم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة اجتماعا بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام، وسحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية، ورفعت حسب الله مدير عام الشئون المالية والإدارية، وصفاء القزاز مدير عام التعليم الفني، ومحمد حفني مدير إدارة المتابعة، و موجهي عموم المواد الدراسية والأنشطة الطلابية، ومديري المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية ورياض الأطفال، والتوجيه المالي والإداري بالمديرية.

تم مناقشة عدة أمور تتعلق بالعملية التعليمية بتعليم الجيزة، وكان من أهمها:

-الالتزام بمواعيد الامتحانات الشهرية، التي تنطلق يوم 24 مارس الجاري، من حيث الالتزام بالجداول المعدة من قبل المديرية ومواصفات الورقة الامتحانية، وأن تكون تحت مسئولية موجه المادة.

-سرعة صرف المستحقات للمعلمين مع توريد نسبة 1٪ للمدارس الرسمية لغات.

-سرعة إظهار نتيجة التظلمات بجميع المدارس سواءً الخاصة أو الحكومية.

-تسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب مع إبلاغ ولي الأمر بغياب الطالب وفي حالة استمرار غياب الطالب يتم اتخاذ الإجراءات القانونية

-التأمين الليلي للمدارس والإدارات حفاظًا على الممتلكات العامة وعدم إهدار المال العام.

- تدريب طلاب الصف الاول الثانوي على التابلت من خلال الامتحانات الشهرية.

- تكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المدارس واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المقصرين.

-الالتزام بالانتهاء من المناهج الدراسية وفقاً للخطة الواردة من قبل الوزارة.

-الاهتمام بتفعيل الأنشطة داخل المدارس واكتشاف المواهب وتنفيذ مسابقة (كابيتانو مصر) لجميع الألعاب الرياضية في جميع المراحل بجميع المدارس لاكتشاف المواهب من أبناء تعليم الجيزة.