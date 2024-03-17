برلماني: القمة المصرية الأوروبية دفعة قوية لمسارنا الاقتصادي والسياسي

قال النائب وليد فتحي فرعون، عضو مجلس النواب، إن مصر عاصمة القرار، وحاملة مفاتيح السلام لكافة القضايا والملفات العالقة، وحليف استراتيجي تسعى التكتلات الإقليمية والدولية لكسب صداقتها وتدشين علاقات وثيقة ومشتركة.

وأضاف "فتحي"، أن استضافة القاهرة اليوم للقمة المصرية الأوروبية تعكس قوة وثقل الدولة المصرية، وعمق العلاقات المشتركة التي تسير وفق منحنى متصاعدًا نظرًا لتوافق الرؤى والسياسات حول مختلف القضايا.

وأشار "فتحي" إلى أن القمة تمثل محطة غاية في الأهمية نظرًا لتوقيتها الذي يتزامن والأزمة الاقتصادية الراهنة، وسيكون لها عامل السحر في جذب الكثير من رؤس الأول الأجنبية وتعميق الثقة في الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح أهمية المباحثات التي أجراها الرئيس مع القادة الأوروبيين والتي تحمل رسالة طمأنة في اقتصادنا الوطني، ودعوة عالمية للاستثمار الدولي في مصر لما تملكه من مقومات وفرص استثمارية واعدة، ورسالة تؤكد دور مصر الرائد الداعم للقضية الفلسطينية.

وتابع: "ننتظر نتائجًا سريعة وملموسة لهذه القمة التي ترسم مستقبلًا أفضل للشراكة بين مصر وأوروبا وتحقق مزيدًا من الزخم في العلاقات".