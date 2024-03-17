الولايات المتحدة تجري إنزالًا جويًا إضافيًا للمعونات الإنسانية على قطاع غزة

أعلنت القيادة المركزية للولايات المتحدة أنها أجرت إنزالًا جويًا آخر للمعونات الإنسانية في قطاع غزة لتوفير المساعدة الأساسية للمدنيين المتضررين من الصراع المستمر مع قوات الاحتلال.

ووفقًا للبيان الصادر عن القيادة المركزية أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد، تم إسقاط أكثر من 28 ألف وجبة طعام و34 ألف و500 زجاجة مياه في منطقة شمال قطاع غزة التي تعتبر منطقة محتاجة بشدة.

وتعد هذه العملية هي الـ 12 التي تجريها الولايات المتحدة في غزة خلال الأسابيع الأخيرة.

وقد دعا النقاد الولايات المتحدة إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لرفع الحصار الشديد على القطاع لمنع المزيد من الفلسطينيين من الموت جوعًا.