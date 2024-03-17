إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية وبدء عملية فرز الأصوات

أغلقت مساء اليوم الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بعموم روسيا أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات في جميع المراكز وإرسالها إلى العاصمة موسكو.

وصلت رحلة الانتخابات الروسية إلى محطتها الأخيرة بحلول الساعة 20:00 مساء اليوم الأحد، وأغلقت مراكز الاقتراع في عموم الدولة باستثناء مقاطعة كالينينغراد، وبدأت مرحلة فرز الأصوات، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

وبحسب البيانات الأولية من لجنة الانتخابات المركزية: حصد بوتين على 87.97% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية بعد معالجة 24.4% من الأصوات، ونيكولاي خاريتونوف 3.8% من الأصوات، وفلاديسلاف دافانكوف 3.73%، وليونيد سلوتسكي 2.96%.

كما أفادت لجنة الانتخابات الروسية أن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 73.33٪ في اليوم الثالث والأخير.

وحدد مجلس الفيدرالية الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في 15 و16 و17 مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام.

ويتنافس أربعة مرشحين على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، ويبلغ عدد الناخبين في روسيا حوالي 112 مليون ناخب، بينما يوجد حوالي مليوني ناخب في الخارج.