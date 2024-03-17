الشبكة الوطنية للطوارئ ترفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع تقلبات الطقس بالإسماعيلية

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ بمحافظة الإسماعيلية رفع درجة الاستعداد القصوى بنطاق المحافظة وتفعيل عمل غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ، بالتعاون والتنسيق مع غرف العمليات بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة للتعامل الفورى مع تقلبات الطقس وسقوط الأمطار.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار على أن تكون غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ في حالة انعقاد دائم على مدار الـ٢٤ ساعة لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وذلك لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة لحين استقرار الأحوال الجوية.

وأيضاً متابعة بالوعات الأمطار باستمرار في جميع أنحاء المحافظة للتأكد من كفاءة عملها وسرعة تصريف مياه الأمطار وعدم تراكمها بالشوارع حتى لا تتسبب في إعاقة حركة المواطنين والسيارات .

كما تم توجيه مسئولي الكهرباء بالتأكد من جميع أعمدة الإنارة وسلامة التوصيلات الكهربائية والتأكد من عزلها حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

مع التأكيد على ضرورة تعاون كافة الجهات المنوط بها التعامل في موسم سقوط الأمطار التي تشمل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء وغرفة العمليات بالمحافظة ، للتنسيق فيما بينهم أثناء فترة سقوط الأمطار وذلك لضمان موسم شتاء آمن لمواطني الإسماعيلية.