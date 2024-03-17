فتحي محمد قائمًا بأعمال مدير الوحدة المركزية للمعامل البحثية بجامعة بني سويف

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، القرار رقم 6 9 4 بقيام الدكتور فتحي محمد الأستاذ المساعد بكلية علوم الأرض بأعمال مدير الوحدة المركزية للمعامل البحثية بالجامعة وذلك حتى 31 يوليو القادم.

تجدر الإشارة، إلى أن الدكتور فتحي محمد يشغل العديد من المناصب منها رئيس قسم جيولوجيا المياه والبيئة، ومدير مركز الدراسات وأبحاث المياه بكلية علوم الأرض، والمستشار العلمي لمركز التميز العلمي والتكنولوجي بوزارة الإنتاج الحربى، وعضو لجنة الإنذار المبكر بوزارة الصحة، ورئيس قطاع الجودة والمعامل والبحوث والتحلية والمعالجة السابق بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والباحث الرئيسي لعدد من المشروعات البحثية منها مشروع cop 27، مشروعين أستاذ لكل مصنع مموله من هيئه تمويل البحوث (STDF)، والمشرف على 8 مشروعات تخرج مموله من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، وتنفيذ العديد من مشروعات خدمة المجتمع بالمصانع والشركات، والإشراف على 3 مشروعات ابتكاريه ممولة من وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى الإشراف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه.