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الأحد 17 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

فضائيات

خالد يوسف: "مش هعمل فيلم يدين جمال عبدالناصر.. وهنفذ عمل عن المثلية"

المخرج خالد يوسف
المخرج خالد يوسف
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قال المخرج خالد يوسف، إنه في حالة قيام نقيب الفنانين باتخاذ العديد من القرارات من أجل تطوير المهنة، من المفترض يكون أول قرار يتخذه هو تحديد عدد ساعات العمل، مؤكدا أن عمل الفنان أكثر من 12 ساعة غير آدمي.

ونوه خالد يوسف، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأنه لو كان نقيب للفنانين لن يتخذ قرار بشأن الدعم وسيتحدث مع الدولة حول دعم السينما والمخرجين الشباب وكل البلاد تدعم السينما الوطنية.

وأشار خالد يوسف، إلى أن الأجر لم يكن هو مشكلته أمام أي منتج ولم يختار أن الوقوف أي منتج بسبب الأجر، وتابع: "معملش فيلم يدين جمال عبدالناصر واختار أعمل فيلم عن المثلية الجنسية"، مشددًا على أن تجربة عبدالناصر غيرت البنية الاجتماعية المصرية ووجه الحياة في مصر.

المخرج خالد يوسف نقيب الفنانين الاعلامية اسما ابراهيم