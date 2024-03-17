رئيس إقليم القناة يتفقد مكتبة الطفل والشباب بقرية النجاح بشمال سيناء

قام اليوم الأحد وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي أمل عبدالله بجولة مرورية تضمنت المرور على عدد من المواقع الثقافية ضمن سلسلة مرور مكثفة بالمواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة شمال سيناء.

والتقى وكيل وزارة الثقافة بالعميد عصام جابر المفوض من الهيئة العربية للتصنيع عصر اليوم الأحد وذلك لتفقد مكتبة الطفل والشباب بقرية النجاح بشمال سيناء .

حيث قام بتفقد المكتبة ومتابعة أعمال الصيانة ورفع الكفاءة . ومنها الي باقي المواقع المتتالية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة والأستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بالاهتمام والتنمية والتطوير بالقرى والمناطق الحدودية الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

كما نظم قصر ثقافة الشيخ زويد محاضرة ثقافية بعنوان "غزوة آحد" اليوم الأحد حاضرها أشرف خيرت مدير القصر واعدها محمد محمود مسئول النشاط.

يأتى ذلك ضمن البرنامج الفنى والثقافى للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة وإشراف أشرف المشرحانى مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء وتحت إشراف عام. أمل عبدالله وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي.