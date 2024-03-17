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الأحد 17 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

القبض على المتهم بدهس أربعة أشخاص قبل الإفطار بالهرم

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بدهس 4 أشخاص بسيارته قبل الإفطار بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث دهس ووجود مصابين بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة 3 أشخاص وربة منزل عبور الطريق دهستهم سيارة مسرعة مما تسبب في اصابتهم جري نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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