خالد يوسف: أنا ضد السينما النظيفة.. ورفض التلامس فهم قاصر للفن

أكد المخرج خالد يوسف، أنه يرفض أي شرط يضعه الفنان أمامه من أجل المشاركة في أي عمل، موضحًا أن رفض التلامس في أي عمل فني هو فهم قاصر للفن.

وقال "يوسف"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنه ضد السينما النظيفة وخاض حرب ضد هذه الفكرة خلال 10 سنوات، مشددًا على أنه ضد مصطلح السينما النظيفة بكل ما يحمله من معنى، وهو مصطلح قاصر.

وأضاف: “الفن حالة تعبر عن الحياة بكافة تفاصيلها، والتفاصيل الصغيرة تجعل المشاهد ينسى أنه يشاهد الفيلم، ولابد أن يكون العمل متقن بشكل كبير، وأنا ضد السينما النظيفة، وكل شخص حر”.

وتابع يوسف: “قبل كده في وقت الحديث عن السينما النظيفة اللي يمسك ايد الدنيا تقوم، أي فنان حر في تصريحاته وآراءه وأفكاره”.