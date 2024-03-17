إدارة شرق مدينة نصر التعليمية تعلن مشاركتها في أولمبياد اللغة بألمانيا

أعلنت إدارة شرق مدينة نصر التعليمية بالقاهرة، فوز الطالب محمد بدوي بالصف الثاني الثانوي بمدرسة طلائع المستقبل لغات، التابعة لذات الإدارة، بمنحة السفر إلى ألمانيا لحضور أولمبياد اللغة الألمانية للعام الدراسي 2024/2023.

وستقام أولمبياد اللغة الألمانية (IDO) في ألمانيا في الفترة من ۱٥ إلى ۲۲ يوليو ۲۰۲٤، وهي مسابقة تقام كل عامين للشباب من جميع أنحاء العالم، ويشارك فيها طلاب مصريين.

يشار إلى أن التقدم للمسابقة اغلق ۲۰ ديسمبر ۲۰۲٣، ويُسمح لكل بلد بمشاركة إثنين من الطلاب فقط، ويتم تأهيل الطلاب المصريون إلى أولمبياد اللغة الألمانية.

كما سيتم اختيار الطلاب المشاركين فيها من خلال مسابقات وطنية في الدول المشاركة ليقوم الفائزون فيها بتمثيل بلادهم في النهائيات في ألمانيا، ليتنافس فيها أفضل متعلمي اللغة الألمانية في جولات التصفيات على المراكز الثلاثة الأولى بين الأفضل في العالم، وبجانب المهارات اللغوية مطلوب أيضًا مهارات التعامل مع الثقافات والقدرة على العمل في فرق دولية.