خالد يوسف: لم يُمنع أي فيلم لي من العرض بسبب المصنفات الفنية

أكد المخرج خالد يوسف، أنه لم يتم منع له أي فيلم من العرض بسبب المصنفات الفنية، مشددًا على أنه كان هناك أحد أفلامه تم منعه بقرار سيادي لكنه أُعيد للسينمات مرة أخرى، منوهًا أنه لم يترك حقه ويدافع عن كافة أعماله وأفكاره.

ونوه خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه مع إلغاء المصنفات الفنية، كلما زاد سقف العمل زاد الإبداع، كل الدول ليس بها رقابة، الرقابة فقط على التصنيف العمري، لا يجب أن يتم حذف مشهد رقابيًا، ولابد أن تكون الرقابة على فئة عمرية.

وتابع: "صدر لي قرار أن الأفلام لا تُعرض على المصنفات الدولية، ولكن يتم عرض الأفلام على 5 جهات وهو في زمن ما".