رامز جلال عن كزبرة وحمو بيكا: "صيع وبياعين سمين"

استضاف الفنان رامز جلال كل من مطربي المهرجانات؛ حمو بيكا وكزبرة في الحلقة السابعة من برنامجه التليفزيوني "رامز جاب من الآخر" عقب آذان المغرب مباشرة على قناة Mbc مصر.

قدم رامز جلال الحلقة على طريقته الطريفة، قائلًا: "زمان كان في علي الحجار ومدحت صالح دلوقتي ظهر طحالب وطفيليات موسيقية الكارثة أن بقا بينهم منافسة مين صوته أوحش من مين عاملين فيها مغنيين وهما صيع وبياعين سمين بيعبو الأغاني في كيس واحد اخنف عنده لحمية وفاكر إنه مية مية.. صراع الزواحف..معادنا مع العيال المبرشمة والمؤثرة حمو بيكا وكزبرة".

تقوم فكرة برنامج رامز جلال هذا العام على تنفيذ مقلب بين اثنين من المشاهير، بعضهما حادث خلاف بينهما أبرزهم؛ أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.