خلافات زوجية وراء انتحار عامل في الجيزة

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة فى واقعة انتحار عامل أحذية بإطلاق النار على رأسه بمنطقة بولاق الدكرور أنه أقدم على التخلص من حياته بسبب خلافات مع زوجته على المصاريف المنزلية.

وأضافت التحريات أن المتوفى متزوج من سيدة تعمل في كوافير وكان بينهما خلافات بسبب مصاريف المنزل، وحدثت مشادة كلامية بينهما، واستدعى أبناءهما للحضور لحل الخلاف، لكنه خرج من الغرفة وبيده فرد خرطوش وهدد بإنهاء حياته ثم أطلق عيار نارى على رأسه ولقى مصرعه فى الحال.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوجود جثة داخل منزل بمنطقة فيصل ببولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وعثر على جثة عامل أحذية مصاب بطلق نارى بالرأس وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، ووضعه تحت تصرف النيابة العامة.