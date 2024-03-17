محمد رياض: سعيد بردود أفعال الجمهور على شخصية «نشأت» في مسلسل «تل الراهب»

أعرب الفنان محمد رياض، عن سعادته بردود أفعال الجمهور على مسلسل «تل الراهب» منذ عرض حلقته الأولى في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال رياض، إن المشاهد المصري يمتلك مخزون كافي من الوعي، لما تطرحه وتقدمه الدراما لهم على الشاشة، فالحمد لله على هذا القبول ونجاح «تل الراهب» و «قلع الحجر».

وأضاف رياض في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه يجسد دور «نشأت» في مسلسل «تل الراهب»، وهو من الأدوار المركب والصعبة، والمؤثرة في أحداث العمل.

وأوضح رياض، أن مسلسل «تل الراهب» تم تصوير بعض مشاهده منذ فترة إلى أن توقف، ثم عاد استكمال التصوير مرة أخرى حتى تم الانتهاء من العمل بشكل نهائي في فبراير الماضي، وكان من المخطط عرضه قبل الموسم الرمضاني الحالي، ونظرًا لجاهزيته فقد تم اللحاق به ضمن الأعمال الدرامية المشاركة هذا العام، فهو عمل درامي مختلف وأكثر احترافية، خاصة أنه من إخراج العبقري عادل الأعصر، الذي يُعد أحد أهم مخرجين جيله، وتتضح رؤيته الإخراجية البارزة في المسلسل.

ويتناول العمل مرض الـ«فوبيا» من خلال تسليط الضوء على عدد من الأشخاص الذين يعانون هذا المرض، وأهم ما يواجههم من مشاكل وكيفية التفاعل معها.

ويشاركه البطولة الفنانين: أيتن عامر، أحمد فؤاد سليم، مي القاضي، طارق عبدالعزيز، محسن منصور، لطفي لبيب، أحمد وفيق، شيرين، لقاء سويدان وآخرون، والعمل من تأليف طارق بركات، وإخراج عادل الأعصر.