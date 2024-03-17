عاصفة محملة بالأتربة تغطي سماء أسوان

شهدت محافظة أسوان، منذ قليل، عاصفة ترابية غطت سماء أسوان فى طقس متقلب مفاجئ.

وتسببت العاصفة في تصاعد الأتربة إلى مستويات مرتفعة مما أدي إلي حجب الرؤية نسبيا بالمناطق الصحراوية والطرق السريعة بعد إثارة الرمال والأتربة وأثر ذلك بشكلٍ جزئى على حركة السير والمشاة على الطرق السريعة، والطريق الصحراوى أسوان/ القاهرة.

وأطلقت محافظة أسوان تحذيراتها لأصحاب وقائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء السير على الطرق السريعة.

وشددت محافظة أسوان، بإشراف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على رؤساء المدن والمراكز وكافة الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات تحسبا لأى آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أى طوارئ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، وتوخى الحذر على قائدى المركبات على الطرق الصحراوية خلال فترة النهار.

واستعدت غرفة عمليات الطوارئ والأزمات بمحافظة أسوان، لتلقى أى بلاغات خاصة بسوء الأحوال الجوية والتعامل الفورى مع البلاغات وحالات الطوارئ وذلك بهدف التعامل مع الأزمات بشكل فعال وآمن وتقليل للخسائر الطبيعية فى حال إذا وجدت.

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