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الأحد 17 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رأس سدر الأولى في مسابقة "أوائل الطلبة" بجنوب سيناء.. صور

تكريم رأس سدر صاحبة
تكريم رأس سدر صاحبة المركز الأول
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انطلقت اليوم الأحد فعاليات مارثون مسابقة "أوائل الطلبة" بين مختلف المدن و الإدارات التعليمية بجنوب سيناء؛ لتحديد أوائل المراحل التعليمية، والتي تنظمها أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة جنوب سيناء برئاسة النائب جيفارا محمد الجافي، وسط روح المنافسة و الحماس بين الطلبة ،معبرين عن فرحتهم بإستمرار منافسات مسابقة "أوائل الطلبة".

حضر فعاليات المسابقة أمين التنظيم بالمحافظة" ياسر عرفات " ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد حامد عقل ، و عادل عتلم وكيل المديرية و عصام رجب أمين المتابعة و دعاء حمدي أمين الدمج المجتمعي لذوي الإرادة بالمحافظة و مجموعة عمل و تنظيم المسابقة في المحافظة و أعضاء لجنة تحكيم المسابقة و مشرفي الإدارات التعليمية في المسابقة،

وجاءت المنافسة قوية للغاية بين طلاب و طالبات المرحلة الإعدادية مقسمين علي 8 إدارت تعليمية تمثل 9 مدن و استطاعت إدارة رأس سدر التعليمية الفوز بالمركز الأول، و إدارة طور سيناء التعليمية في المركز الثاني ، و تم توزيع كأس المسابقة للمراكز الأولي و مبالغ نقدية و ميداليات للفائزين بالمراكز الأول و الثاني، و توزيع شهادات التقدير علي باقي الإدارات لحُسن المنافسة و المشاركة ، كما تم توزيع شهادات تقدير علي السادة أعضاء لجنة التحكيم و  الموجهين،

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمى وتقوية روح التنافس المبنى على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والإعلاء من قيمة التنافس الشريف ،

ويأتي ماراثون مسابقة "أوائل الطلبة" كل عام على مستوى مدارس المحافظات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،"، وذلك للارتقاء بالمستوى الدراسى للطلاب ورفع التوعية بالمشروعات القومية.

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مسابقة أوائل الطلبة أمانة حزب مستقبل وطن - جنوب سيناء - تعليم جنوب سيناء راس سدر تفوز بالمركز الأول