رأس سدر الأولى في مسابقة "أوائل الطلبة" بجنوب سيناء.. صور

انطلقت اليوم الأحد فعاليات مارثون مسابقة "أوائل الطلبة" بين مختلف المدن و الإدارات التعليمية بجنوب سيناء؛ لتحديد أوائل المراحل التعليمية، والتي تنظمها أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة جنوب سيناء برئاسة النائب جيفارا محمد الجافي، وسط روح المنافسة و الحماس بين الطلبة ،معبرين عن فرحتهم بإستمرار منافسات مسابقة "أوائل الطلبة".

حضر فعاليات المسابقة أمين التنظيم بالمحافظة" ياسر عرفات " ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد حامد عقل ، و عادل عتلم وكيل المديرية و عصام رجب أمين المتابعة و دعاء حمدي أمين الدمج المجتمعي لذوي الإرادة بالمحافظة و مجموعة عمل و تنظيم المسابقة في المحافظة و أعضاء لجنة تحكيم المسابقة و مشرفي الإدارات التعليمية في المسابقة،

وجاءت المنافسة قوية للغاية بين طلاب و طالبات المرحلة الإعدادية مقسمين علي 8 إدارت تعليمية تمثل 9 مدن و استطاعت إدارة رأس سدر التعليمية الفوز بالمركز الأول، و إدارة طور سيناء التعليمية في المركز الثاني ، و تم توزيع كأس المسابقة للمراكز الأولي و مبالغ نقدية و ميداليات للفائزين بالمراكز الأول و الثاني، و توزيع شهادات التقدير علي باقي الإدارات لحُسن المنافسة و المشاركة ، كما تم توزيع شهادات تقدير علي السادة أعضاء لجنة التحكيم و الموجهين،

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمى وتقوية روح التنافس المبنى على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والإعلاء من قيمة التنافس الشريف ،

ويأتي ماراثون مسابقة "أوائل الطلبة" كل عام على مستوى مدارس المحافظات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،"، وذلك للارتقاء بالمستوى الدراسى للطلاب ورفع التوعية بالمشروعات القومية.

inbound4266230090667590049

inbound1297336348306450473

inbound1623072286213022592

inbound5884534698075660056

inbound6399328629596450954

inbound5810188797606815279

inbound5093038461184535834

inbound2938768203121602646

inbound537403722746929793

inbound5133679096363929006

inbound3101557241376210488