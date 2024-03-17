رأس سدر الأولى في مسابقة "أوائل الطلبة" بجنوب سيناء.. صور

انطلقت اليوم الأحد فعاليات مارثون مسابقة "أوائل الطلبة" بين مختلف المدن و الإدارات التعليمية بجنوب سيناء؛ لتحديد أوائل المراحل التعليمية، والتي تنظمها أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة جنوب سيناء برئاسة النائب جيفارا محمد الجافي، وسط روح المنافسة و الحماس بين الطلبة ،معبرين عن فرحتهم بإستمرار منافسات مسابقة "أوائل الطلبة".
حضر فعاليات المسابقة أمين التنظيم بالمحافظة" ياسر عرفات " ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد حامد عقل ، و عادل عتلم وكيل المديرية و عصام رجب أمين المتابعة و دعاء حمدي أمين الدمج المجتمعي لذوي الإرادة بالمحافظة و مجموعة عمل و تنظيم المسابقة في المحافظة و أعضاء لجنة تحكيم المسابقة و مشرفي الإدارات التعليمية في المسابقة،
وجاءت المنافسة قوية للغاية بين طلاب و طالبات المرحلة الإعدادية مقسمين علي 8 إدارت تعليمية تمثل 9 مدن و استطاعت إدارة رأس سدر التعليمية الفوز بالمركز الأول، و إدارة طور سيناء التعليمية في المركز الثاني ، و تم توزيع كأس المسابقة للمراكز الأولي و مبالغ نقدية و ميداليات للفائزين بالمراكز الأول و الثاني، و توزيع شهادات التقدير علي باقي الإدارات لحُسن المنافسة و المشاركة ، كما تم توزيع شهادات تقدير علي السادة أعضاء لجنة التحكيم و الموجهين،
وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمى وتقوية روح التنافس المبنى على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والإعلاء من قيمة التنافس الشريف ،
ويأتي ماراثون مسابقة "أوائل الطلبة" كل عام على مستوى مدارس المحافظات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،"، وذلك للارتقاء بالمستوى الدراسى للطلاب ورفع التوعية بالمشروعات القومية.