العفو الدولية تطالب بايدن بالتدخل لوقف إطلاق النار في غزة

ناشدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) اليوم الاحد الرئيس الأمريكي جو بايدن التحرك والمطالبة بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

وشددت على أهمية "وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل"، مشيرة إلى أن "أكثر من 30 ألف شخص قد قتلوا حتى الآن في الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، معظمهم قتلوا باستخدام ذخائر أمريكية الصنع".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31645 شهيدا و73676 مصابا منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية: "الاحتلال ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 92 شهيدا و130 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية".