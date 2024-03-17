حسام موافي: هناك مرضى يسمح لهم بالإفطار والحفاظ على الصحة أمر واجب

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن هناك فارق بين العمرين البيولوجي والحياتي، معلقا: قد يكون السن البيولوجي غير مناسب للعمر الدنيوي والحياتي.

وبشأن إفطار كبار السن المرضى، أضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «رب زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يمكن للمريض غير القادر على الصيام الإفطار، مستدلا بقول الله تعالى: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (184)».

وتابع حسام موافي أن هناك مرضى يسمح لهم بالإفطار ومع ذلك يصوم وهذا أمر مرفوض وخطير؛ لأن الحفاظ على الصحة أمر واجب، مثل مريض السكر ويعالج بالأنسولين، ومريض قصور الكلى.

واستكمل حسام موافي: «لو الطبيب المسلم أمرك بالإفطار اسمع كلامه وافطر، والإفطار لمن استطاع إليه سبيلا».



