محمد رياض: انتشار المسلسلات 15 حلقة في رمضان شيء عظيم

تستحوذ المسلسلات ذات الـ15 حلقة، التي يصل عددها لأكثر من 20 مسلسل على نصيب الأسد الأكبر من الأعمال الدرامية المقدمة في الموسم الرمضاني 2024

وقال الفنان محمد رياض، إن هذا الانتشار يمثل شيء عظيم، خاصة أن المسلسلات ذات الـ15 حلقة لا تحتاج إلى المط، والتطويل، والاسهاب في الأحداث، فلو الموضوع يقتصر على الـ15 حلقة، فهذا شيء ممتاز.

وتابع في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز": لكن المسلسلات ذات الـ30 حلقة لا تحتوي على التطويل في الأحداث، بالعكس، فالمسلسلات ذات الـ30 أو 40 حلقة أو أكثر، قد تتطلب أحداثها الغزيرة كثرة الحلقات، فلا يجوز الحذف منها ، لأن هذا يؤثر على العملية الفنية والدراما بالعمل.

وأشار رياض إلى الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين قد سبق وقدم خلال الأشهر الماضية تجربة درامية رائعة ذات الـ10 حلقات، والتي تضم مسلسلات: «الفريدو»، «ما تيجي نشوف»، «عيشها بفرحة»، لاقت نجاحا كبيرا، ودخلت ضمن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في مصر، وغيرها من التجارب الدرامية الأخري. فهل الموضوع المطروح للدراما يتطلب الحكي والتناول في 10 حلقات أو 15 أو 30 حلقة أو أكثر، يرجع ذلك إلى حسب طبيعة الموضوع المتناول في الدراما التليفزيونية.