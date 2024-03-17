تفاصيل اجتماع العليا للحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية برئاسة القاصد

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية رئيس جامعة المنوفية إجتماع اللجنة العليا للحاسبات والمعلومات بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور صبحي شرف رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصرعبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،والدكتور حاتم سيد أحمد، والدكتور محمد سعفان، والدكتور أيمن عميرة ،والدكتور حسن عليوة والدكتور أسامة عبدالرؤوف، عمداء كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة،والهندسة الإليكترونية ،والعلوم ، والذكاء الإصطناعي والمدير التتفيذى لمعلومات الجامعة ، والدكتور عصام شوقي المشرف علي التعليم الإلكتروني والمهندس شعبان منصور مدير عام مركز المعلومات.

بدأ الدكتور أحمد القاصد الإجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء اللجنة ومنسوبي الجامعة والأمة الإسلامية بشهر رمضان داعيا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يديم علي مصر وشعبها الأمن والأمان

كما وجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتور ناصر عبد الباري بصدور القرار الجمهوري بتعينه نائبا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب متمنيا له التوفيق فى مهام عمله.

واشاد القاصد بدور اللجنة وتفعيل دورها بشكل مرضي خلال الشهور الماضية ،مشيرا إلى أن الإجتماع ناقش ماتم تنفيذه من الخطة الشاملة لرقمنة الجامعة و تصور لوضع تكنولوجيا المعلومات بها يتوافق مع المتطلبات التعليمية والإدارية في ضوء الإدارة الإلكترونية للمؤسسات، وارتباطها بالخدمات الإلكترونية في باقي مؤسسات الجامعة .

وأشار" القاصد " إلي أن الإجتماع تناول عرض ماتم من اتخاذه لتحديث البوابة الإلكترونية للجامعة (Portal) ، والخدمات الحالية المتوقعة من خلاله وتشكيل فريق عمل يكون مسئول عن المحتوى باللغة الإنجليزية ،موضحا أن تحديث وتطوير الموقع الإلكتروني يأتي فى إطار تطبيق الخطة الإستراتيجية لجامعة المنوفية الداعمة لسياسة التحول الرقمي وتطوير الموقع الإلكتروني للجامعة وتعظيم الإستفادة منه إلكترونياً كأحد معايير رفع التصنيف العالمي للجامعة

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم خلال الإجتماع عرض موقف رفع البيانات الخاصة بالتصنيف العالمي للجامعة ،وفرق العمل الخاصة بالتصنيفات المختلفة: THE, QS sustainability, QS Arabic, تصنيف الجامعات العربية ،لافتا إلي أهمية توافر عنصر الإتاحة والتحول الرقمي، وتوافر البنية التحتية والتكنولوجية المحدثة وقاعدة بيانات قوية ،بالإضافة إلى تطوير المناهج وأساليب التقويم كأحد المعايير التي يجب توافرها لرفع تصنيف الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.



كما قامت اللجنة بالتصديق علي محضر أعمــــــال الجلسة السابقة ،ومناقشة جدول أعمال اللجنة ومنها ⁠مقترح إدراج كليات و معاهد الجامعة مؤسسيا على link in ، ⁠ و عرض خطاب الشكر الوارد من المجلس الأعلى للجامعات بشأن سرعة انجاز الأعمال لجامعة المنوفية .