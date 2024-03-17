رئيس جامعة دمياط يفتتح مهرجان الربيع الأول بكلية الزراعية

افتتح الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة اليوم الأحد مهرجان الربيع الأول بكلية الزراعة المقام تحت شعار “طلاب من أجل مصر … تعمل من أجل مصر” والمقرر انعقاده خلال الفترة من ١٧ مارس حتى ٢١ مارس ٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبده راغب عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور المتولي مصطفى سليم عميد كلية الزراعة والدكتور وائل عبد القادر عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي بالجامعة والدكتور أحمد الشيخة وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب.

بدأ رئيس الجامعة افتتاح المهرجان بتفقد المعرض الفني لكلية الزراعة والذي نظمته أسرة طلاب من أجل مصر واطلع سيادته على الأعمال الفنية للطلاب التي تنوعت بين أعمال الرسم للطالب محمد صلاح لطفي والطالبة أسماء عبده والمشغولات اليدوية لعشيرة الجوالة بكلية الزراعة والطالبة أسماء بعيت وبعض المنتجات الزراعية للطالب عمر موافي .

وأشاد لدكتور حمدان ربيع بالأعمال الفنية والزراعية المعروضة .

وخلال إلقاء الندوة التعريفية أكد رئيس الجامعة على دعم الجامعة لكلية الزراعة وهذا وضح جلياً بإنشاء مركز البحوث الزراعية المزود بأحدث الأجهزة على مستوى الجمهورية للنهوض بالمنظومة البحثية بالكلية لخدمة المجتمع المحيط.