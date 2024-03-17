بالفيديو.. أمين الفتوى يحذر من الإسراف فى تناول الطعام: يعطل عن العبادة

حذر الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من الإسراف فى تناول الطعام فى الإفطار، قائلا: "طول اليوم بتعانى من الجوع وبالليل بتعانى من التخمة، فلازم لما تأكل ولا تشبع".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "التخمة لا تجعل الإنسان لا يصلى القيام والصلاة، وبطنه بتكون كلها تخمة، لازك تأكل على قدر الحاجة وبالباقى تخرجه للفقراء والمساكين وخلى الأمر طاعة لله، يبقى أصبحت لم تسرف وكمان عملت صدقة وصليت القيام".

وتابع: "هناك نهى عن الإسراف ورلابنا نبهنا إنه لا يحب المسرفين، يبقى لازم لا نسرف حتى لا نخرج من دائرة حب الله لنا".