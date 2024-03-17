بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر

أعلنت نقابة الصحفيين، اليوم الاحد، عن فتح باب السداد لأعضاءها الحاجزين القدامى بمدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر لاستكمال مبلغ 100 ألف جنيه.

كما أعلنت عن فتح باب التقدم للاعضاء الراغبين فى حجز شقق بالمدينة لاستكمال العدد المطلوب لحجز نحو 250 شقة، والأسبقية فى الحجز لمن سدد مبلغ 150 ألف جنيه، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 18 مارس، ولمدة شهر على أن يكون آخر موعد للسداد 20 أبريل 2024م. وذلك لسداد نسبة 25% من قيمة ثمن الأرض لاستخراج القرار الوزارى، والسير فى التراخيص، والتعاقد مع استشارى المشروع، وعمل إعلان لاختيار أفضل العروض من شركات التطوير العقارى من القطاعين العام والخاص.

وسيتم الحجز وفقًا للقواعد التالية:

- على الحاجزين القدامى استكمال قيمة الحجز خلال شهر، أما الحاجزون الجدد، فسيكون الحجز وفقًا لأسبقية السداد، علمًا بأن القيمة المعلنة هى لسداد دفعة مقدم الأرض، والمقدرة بـ ١١٠ ملايين جنيه دفعت النقابة منها ٤٠ مليونًا.

- الحاجزون القدامى، الذين لا يستطيعون استكمال الـ 100 ألف جنيه يعوضون من خلال إدخال زملاء جدد، بحيث يحصل الحاجز القديم على نسبة تتراوح بين 30 إلى70% من قيمة الــ 50 ألف الزائدة فى مقدم الحجز طبقًا لقيمة السداد.

- المتقدمون للحجز يحصلون على ميزة الحصول على الشقة بتكلفة سعر المتر فى الأرض طبقًا لنصيب النقابة فى عدد الشقق بعد صدور الدراسة اللازمة، وإجراء المناقصات القانونية على أن تسدد على 8 دفعات محملة بالفوائد البنكية وفقا لفائدة البنك المركزي على سعر المتر.

- حال عدم استكمال الحاجزين قيمة الدفعة المقدمة خلال شهر تُرد مقدمات الحجز لجميع الحاجزين بقيمتها الحقيقية دون أية زيادات، ولا يستحق الحاجزون القدامى فروق دخول زملاء جدد إلا بعد استكمال الدفعة المقدمة.

وناشدت النقابة الزملاء بالسرعة والالتزام بالمدة المحددة فى الإعلان، وسيقوم موظف من النقابة بالاتصال بالزملاء الحاجزين القدامى لإبلاغهم بقيمة ما دفعوه لسداد باقي المبلغ المقرر، وهو مائة الف جنيه.

