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الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان تعزيز التعاون الغذائي والزراعي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رئيسة الوزراء الإيطالية "جورجيا ميلوني" على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث أشاد الجانبان بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة، واستعرضا سُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
تناولت المباحثات التعاون المشترك في قطاعات الأمن الغذائي والانتاج الزراعي، والشراكة بين البلدين في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف نقل التكنولوجيا الإيطالية المتطورة في هذا المجال، من أجل تعظيم العائد من تلك المشروعات وفتح آفاق تصدير المواد الغذائية من مصر لأوروبا.
كما تناولت المباحثات الأوضاع الإقليمية، خاصةً الوضع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار بالقطاع، ونفاذ المساعدات الإنسانية لحماية القطاع من الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها.

 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي جورجيا ميلوني