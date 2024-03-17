جامعة عين شمس تعقد الاختبار الدولي لتحديد مستوى اللغة الصينية HSK و HSKK

عقد معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس الاختبار الدولي لتحديد مستوى اللغة الصينية HSK ،HSKK بالقاعات الإلكترونية بكلية الألسن جامعة عين شمس

وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة معهد كونفوشيوس، وإشراف ناصر عبد العال، وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب ومدير معهد كونفوشيوس.

ويعد إختبار تحديد مستوى اللغة الصينية أحد أكبر الإختبارات الشفهية والتحريرية التى تعقد على مستوى العالم في توقيت واحد.

HSK هو اختصار (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì) أي هو الاختبار القياسي لكفاءة اللغة الصينية لغير الناطقين بها مثل الطلاب الأجانب والصينيين المغتربين. ويقيم قدرات المتحدثين الصينيين غير الأصليين في استخدام اللغة الصينية في حياتهم اليومية والأكاديمية والمهنية.