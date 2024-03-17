أزمة بين وزيري الدفاع والأمن القومي الإسرائيليين بسبب حرب غزة

قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، انتقد سلوك وزير الدفاع يوآف جالانت وادعى في اجتماع الحكومة اليوم أنه يتبنى سياسة مستقلة.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، ذكر بن غفير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة الحكومة بأنه رئيس جالانت ويجب عدم تركه يفعل ما يريد.

وأكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أنه إذا أوقفنا الحرب الآن قبل تحقيق جميع أهدافها، فهذا يعني أن إسرائيل خسرت الحرب، ونحن لن نسمح بذلك.

وأضاف نتنياهو: لن يمنعنا أي ضغط دولي من تحقيق جميع أهداف الحرب، وسنتحرك في رفح، والأمر سيستغرق بضعة أسابيع".

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هناك ضغوط دولية لإيقاف الحرب من خلال الدفع لإجراء انتخابات لكننا لن نخضع لها".