إسرائيل تصدّق على إلغاء وزارة الاستخبارات وتحويل صلاحياتها إلى نتنياهو

أفادت القناة السابعة الإسرائيلية اليوم الاحد بأن الحكومة وافقت على إلغاء وزارة الاستخبارات وتحويل صلاحياتها إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

يأتي هذا القرار بعد دعوة أعضاء في الكنيست، بمن فيهم أعضاء من حزب الليكود، العام الماضي لإلغاء الوزارات الحكومية غير الضرورية بهدف خفض النفقات وتعزيز تمويل الجيش الإسرائيلي في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

وأكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أنه إذا أوقفنا الحرب الآن قبل تحقيق جميع أهدافها، فهذا يعني أن إسرائيل خسرت الحرب، ونحن لن نسمح بذلك.

وأضاف نتنياهو: " لن يمنعنا أي ضغط دولي من تحقيق جميع أهداف الحرب، وسنتحرك في رفح، والأمر سيستغرق بضعة أسابيع".

وذكر رئيس الوزراء أن هناك ضغوط دولية لإيقاف الحرب من خلال الدفع لإجراء انتخابات لكننا لن نخضع لها".