أسوان تستعد للافتتاح الرسمي لمشروع محور بديل الخزان الحر

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى بشأن نهو الأعمال الجارية بمشروع محور بديل خزان أسوان الحر على نهر النيل، وتحديد التقاطعات المتعددة للمحور مع الطرق الداخلية لتحقيق السيولة المرورية ، مع إزالة العوائق وتلافى الملاحظات تمهيداً للإفتتاح الرسمى لهذا المشروع الحيوى ، والذى تجازت نسبة التنفيذ به 97 % ، وبتكلفة 1.7 مليار جنيه ، وذلك فى إطار سلسلة الإنجازات المتتالية التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأثناء الاجتماع الذى حضره الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى ، ومسئولى الجهات التنفيذية ، شدد اللواء أشرف عطية على أهمية الإهتمام باللمسات الجمالية فى كافة مداخل ومخارج هذا المحور النموذجى ، وزيادة المسطحات الخضراء ، وتنفيذ سياج شجرى عقب توفير مصدر للمياه لتحقيق الاستدامة له ، مع تنفيذ أعمال الهوية البصرية للمحافظة والجدرايات والإعلانات المضاءة بها ، وكاميرات المراقبة وفقاً لرؤية وفكر راقى يساهم فى تحويله إلى بانوراما حضارية ولوحة فنية تليق بعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

مؤكداً على أن هناك تنسيق مستمر مع وزير النقل الفريق كامل الوزير ، وأيضاً مع الوزارات والجهات المعنية لنهوه على الوجه الأكمل ، ويكون مزار سياحى وواجهة جديدة مشرفة لعروس المشاتى ، تواكباً مع الملحمة الغير مسبوقة التى يتم تنفيذها من المحاور والكبارى الكبرى .

فيما أوضح المهندس عيد كرومر بأن محور بديل خزان أسوان على النيل يصل طوله إلى 5.4 كم ، وبعرض 29 متر ، ويضم 3 حارات مرورية لكل إتجاه ، ويتكون من 2 كوبرى ونفق ، لافتاً إلى أن المكونات الرئيسية للمشروع تشمل كوبري أعلى نهر النيل يتكون من 14 محورا ، وبطول 671 متر وبأطول فتحة ملاحية تصل إلى 182 متر .

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