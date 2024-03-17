الدورى الإنجليزى.. ميشيل أنطونيو يقود وست هام أمام أستون فيلا

أعلن ديفيد مويس المدير الفنى لفريق وست هام يونايتد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أستون فيلا، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق وست هام كالتالى:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: فلاديمير كوفال، قونسطانطينوس مافروبانوس، كورت زوما، ايمرسون بالميري.

خط الوسط: إدسون ألفاريز، توماس سوسيك، جارود بوين، لوكاس باكيتا، محمد قدوس.

خط الهجوم: ميشيل أنطونيو.

ويحتل فريق أستون فيلا المركز الرابع برصيد 55 نقطة، بينما يقع وست هام يونايتد فى المركز السابع برصيد 43 نقطة.

