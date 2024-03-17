محافظ أسوان يقود حملة مفاجئة لإزالة التعديات

قاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تأكيداً لهيبة الدولة وللحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى لعروس المشاتى حملة مفاجئة لإزالة التعديات والإشغالات بمحيط مبنى مديرية الأمن القديم ، والتى تم نقلها إلى مدينة أسوان الجديدة حيث حاول البعض إستغلال المنطقة المحيطة فى إقامة كافتيريات ومحلات غير مرخصة مما أدى إلى تعدد الشكاوى الجماهيرية من المواطنين للمحافظ عبر مختلف وسائل التواصل ، وهو الذى لاقى إستجابة فورية من اللواء أشرف عطية بإقتحام المشكلة على أرض الواقع وإزالة كافة أسبابها بشكل جذرى .

مشدداً على إستكمال أعمال الإزالة الفورية لكافة المبانى المخالفة ، ورفع الإشغالات والمخلفات والتراكمات ، ومصادرة المضبوطات المتنوعة وإيداعها بدور رعاية الأيتام ، مع توقيع الغرامات الفورية والمصادرة لأى سيارات متواجدة بالمنطقة بشكل عشوائى .

كما كلف محافظ أسوان مدير الطرق بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لإقامة باركنج حضارى لإنتظار السيارات بشكل جمالى وراقى بمحيط مبنى مديرية الأمن القديم ليستوعب كافة المركبات ، ومنع أى تكدس أو عشوائية على كورنيش النيل .

وفى نفس السياق وجه اللواء أشرف عطية أثناء تفقده للسوق السياحى بقيام رئيس مركز ومدينة أسوان بإزالة كافة الإشغالات ورفع المخالفات أولاً بأول للحفاظ على المظهر الجمالى به ، مع إعادة إصلاح وصيانة أى كسورات فى ممشى السوق ، وتطهير مصافى المياه به لتشغيلها على الوجه الأكمل .

كما حرص محافظ أسوان على الإستماع لكافة المطالب والشكاوى الجماهيرية ، مكلفاً المسئولين بسرعة التعامل الفوري معها ووضع الحلول السريعة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

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