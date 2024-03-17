الدورى الإنجليزى.. دوران وواتكينز يقودان أستون فيلا أمام وست هام

أعلن اوناي إيمري المدير الفنى لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره وست هام يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق أستون فيلا كالتالى:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: إزري كونسا، كليمونت لينغليت، باو توريس، اليكس مورينو.

خط الوسط: ليون بايلي، يوري تيليمانس، دوغلاس لويز، مورجان روجيرس.

خط الهجوم: جون دوران، أولي واتكينز.

ويحتل فريق أستون فيلا المركز الرابع برصيد 55 نقطة، بينما يقع وست هام يونايتد فى المركز السابع برصيد 43 نقطة.

