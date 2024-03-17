إندرايف تحصل على 150 مليون دولار إضافية من General Catalyst لتعزيز التوسع والابتكار

أعلنت اندرايف، المنصة العالمية للتنقل والخدمات الحضرية، عن توسع اتفاقياتها التمويلية مع جنرال كاتاليست إلى 300 مليون دولار أمريكي، مرتفعة من 150 مليون دولار أمريكي في 2023، حيث يعزز هذا التمديد التمويلي والذي يمكن تمديده لمدة عام إضافي، المرونة المالية التي تتمتع بها الشركة مما يتيح لها تعزيز النمو، والاستثمار في تحسين المنتجات، وتوسيع عروض خدماتها، والدخول إلى أسواق جديدة.

وشهدت اندرايف نمواً بنسبة 54٪ في صافي العوائد في عام 2023، وتستمر نتائج العام الماضي في إظهار المسار القوي للنمو للشركة والاستفادة الاستراتيجية من التمويل المرن لتوسيع العمليات بشكل مستدام.

وسلط دميتري سيدوف، المدير المالي لـ inDrive، الضوء على الأهمية الاستراتيجية لهذا التمويل: "إن تأمين هذا التمويل من General Catalyst يمكّننا من مواصلة نمونا السريع و ابتكاراتنا مع الحفاظ على مركز مالي قوي و التمتع بـ مرونة مالية حيث تم تصميم هذا الهيكل المالي لدعم طموحنا و خططنا دون تعرض أداءنا أو عمليتنا لمخاطر إضافية ومن جانبنا نحن ممتنون للثقة التي ابدتها شركة جنرال كاتاليست في مهمتنا و استراتيجيتنا، حيث نسعى جاهدين لجعل التنقل متاحًا للمجتمعات في جميع أنحاء العالم".

وقال براناف سينغفي، المدير العام لـ General Catalyst: "باعتبارنا شركاء منذ فترة طويلة مع inDrive، فإننا متحمسون لمساعدتهم على مواصلة توسيع نطاق نموهم وإعداد الشركة لتحقيق النجاح عند دخولها أسواقًا جديدة، نحن متحمسون لدعم الأعمال التجارية ذات المهمة القوية التي تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات على مستوى العالم".

ولتأكيد التأثير العالمي لـ inDrive، فإنه وفقا لموقع data.ai هو ثاني أكثر تطبيقات نقل الذكي تحميلاً للسنة الثانية على التوالي، وتم تصنيفه من بين أفضل 5 تطبيقات سفر تم تحمليها على مستوى العالم، وفقًا لموقع data.ai.

وبفضل الاتفاق التمويلي الأخير، تتبوأ إندرايف موقعًا مميزًا للنمو المستقبلي في عام 2024، هذا الدعم المالي الاستراتيجي سيساعد إندرايف في توسيع عروض خدماتها وتعزيز وجودها العالمي، كل ذلك مع الالتزام برسالتها الأساسية في مواجهة الظلم الاجتماعي وتعزيز الوصول العادل إلى خدمات النقل.

