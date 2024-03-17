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الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

"عين شمس" توقع عدد من اتفاقات التبادل الطلابى مع جامعتى بنسلفانيا وشيكاغو

ارشيفية
ارشيفية
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استقبل  محمد ضياء زين العابدين  رئيس جامعة عين شمس  وفداً من المؤسسات المتخصصة فى  التنمية الإجتماعية ، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي والتنمية المجتمعية  ، وذلك بحضور  ريهام العطيفي مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة.

وخلال اللقاء تم التطرق لمجالات التعاون المشترك الحالية  في مجال المنح والتبادل الطلابي ومن بينها المنح الدراسية المقدمة من جامعة بنسلفانيا  لطلاب كلية الهندسة والتى التحق بها حتى الآن ١٠ طلاب ، والمنح الدراسية لطلاب كلية التجارة للدراسة بجامعة شيكاغو لمدة عام كامل في مجال التمويل والاقتصاد، والتي قد تمتد لمرحلة الدراسات العليا .

كذلك تم التطرق إلى تعاون الجامعة  ووزارة التخطيط في مبادرة حياة كريمة في سياق البروتوكول الموقع .

التعليم والبحث العلمى التنمية الاجتماعية تعزيز التعاون المشترك جامعة عين شمس جامعة شيكاغو