19 أبريل بدء الفصل الدراسي الثاني بمركز التعليم المدمج بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، يوم 19 أبريل لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بمركز التعلم المدمج ببرامجه المختلفة، حيث تم إعلان جميع نتائج الفصل الدراسي الأول وفتح باب الالتماسات من اليوم الأحد الموافق 17 مارس ولمدة أسبوع.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان الروبي مدير المركز، وأعضاء مجلس الادارة.

في سياق آخر، ترأس الدكتور منصور حسن، اجتماع لجنة المنشآت الجامعية، بحضور نواب رئيس الجامعة، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء اللجنة، حيث تم مناقشة كل ما يخص المنشآت الجامعية من تجهيزات وصيانة واستكمال الاعمال الانشائية للمباني الجديدة بالكليات.