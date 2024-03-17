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الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة أسيوط تنظم ندوة تعريفية عن برامج التبادل العلمي بالسفارة الفرنسية

جامعه اسيوط
جامعه اسيوط
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أعلن مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية؛ عن محاضرة تعريفية مجانية؛ تعقدها السفارة الفرنسية بالقاهرة تحت عنوان"برامج التبادل العلمي والبحثي المقدمة من السفارة الفرنسية بالقاهرة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة"؛ يوم الأربعاء المقبل الموافق ٢٠ مارس، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بقاعة المناقشات رقم (١) بالمبنى الإداري بالجامعة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومدير مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية.

أعضاء هيئة التدريس الدكتور احمد المنشاوي الدراسات العليا والبحوث العلاقات الدولية رئيس جامعة أسيوط