جامعة أسيوط تنظم ندوة تعريفية عن برامج التبادل العلمي بالسفارة الفرنسية

أعلن مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية؛ عن محاضرة تعريفية مجانية؛ تعقدها السفارة الفرنسية بالقاهرة تحت عنوان"برامج التبادل العلمي والبحثي المقدمة من السفارة الفرنسية بالقاهرة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة"؛ يوم الأربعاء المقبل الموافق ٢٠ مارس، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بقاعة المناقشات رقم (١) بالمبنى الإداري بالجامعة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومدير مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية.