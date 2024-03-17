نائب: القمة المصرية الأوروبية دليل على نجاح كبير للدولة

أكد النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، على أهمية عقد القمة المصرية الأوروبية في القاهرة اليوم، قائلا: أنها نموذج لما حققته الدولة المصرية من وجود خارجي وسياسة متزنة وناجحة مع الاتحاد الأوروبي ودوله وغيرها من القوى العالمية.

ولفت الصيرفي فى تصريحات صحفية له اليوم، أن هناك العديد من الأهداف الموضوعة للقمة المصرية الأوروبية اليوم، لترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وتحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة، وهو ما يحسب للرئيس السيسي وسياسته.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى ما حققته العلاقات المصرية الاوروبية، من تطور كبير خلال السنوات الماضية على مختلف الأصعدة، السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والأمنية وغيرها، مشيرا: إلى بحث القمة، العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة. ومناقشتها كذلك الأوضاع الإقليمية وخاصة الحرب في قطاع غزة، وكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم، وتجنب تداعيات التوترات الجارية على السِلم الدولي.

واختتم الصيرفي ،أن القمة المصرية الأوروبية اليوم، نجاح كبير للدولة المصرية وتأكيد على ريادتها وبروز دورها عربيا ودوليا، وعقدها في القاهرة يؤكد على اهميتها الشديدة ونتائجها المنتظرة.