كأس إنجلترا.. باتسون داكا يقود ليستر فى مواجهة تشيلسى

أعلن إينزو ماريسكا المدير الفنى لفريق ليستر سيتى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تشيلسى، وذلك بعد قليل على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات ربع نهائى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى.

وجاء تشكيل فريق ليستر سيتى كالتالى:

حراسة المرمى: ياكوب ستولارتشيك.

خط الدفاع: يانيك فيسترجارد-ووت فايس- حمزة تشودري- ريان بيرتراند، ويلفريد نديدي.

خط الوسط: هاري وينكس، ستيفي مافيديدي- كيرنان ديوسبري هال-عبدول فاتاو إسحاقو.

خط الهجوم: باتسون داكا.

