ads
الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

كأس إنجلترا.. باتسون داكا يقود ليستر فى مواجهة تشيلسى

ليستر سيتى
ليستر سيتى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن إينزو ماريسكا المدير الفنى لفريق ليستر سيتى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره تشيلسى، وذلك بعد قليل على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات ربع نهائى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى.
وجاء تشكيل فريق ليستر سيتى كالتالى:
حراسة المرمى: ياكوب ستولارتشيك.
خط الدفاع: يانيك فيسترجارد-ووت فايس- حمزة تشودري- ريان بيرتراند، ويلفريد نديدي.
خط الوسط: هاري وينكس، ستيفي مافيديدي- كيرنان ديوسبري هال-عبدول فاتاو إسحاقو.
خط الهجوم: باتسون داكا.
 

ليستر سيتي تشيلسي كأس الاتحاد الإنجليزي تشكيل فريق ليستر سيتى