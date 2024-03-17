5 أطعمة ومشروبات عليك تجنبها في رمضان (فيديو)

في شهر رمضان، ينصح بتجنب الأطعمة والمشروبات الدسمة والمقلية والمُحلاة بشكل مفرط، حيث تسبب الشعور بالثقل والإرهاق خلال الصيام.

كما يجب تجنب الأطعمة المالحة الزائدة التي تزيد من العطش، مثل الأطعمة المُصنعة والمُعبأة بالملح، ويُفضل تناول الأطعمة الصحية والمتوازنة مثل الفواكه والخضروات والبروتينات الخفيفة، بالإضافة إلى شرب كميات كافية من الماء والعصائر الطبيعية للحفاظ على الترطيب والصحة خلال فترة الصيام.

الحمضيات

تسبب حرقة في المعدة وتعمل على انتفاخ القولون

المخللات

مليئة بالصوديوم وتسبب الشعور بالعطش

الأطعمة المقلية

تشعرك بالثقل وعدم القدرة علي الحركة وترفع مستويات الكوليسترول في الدم

الكافيين

مدرة للبول وتحفز خروج المياه من الجسم

المشروبات الغازية

تزيد من الدهون في الجسم ويفضل استبدالها بالعصائر الطبيعية