دورة الألعاب الإفريقية.. منتخب الطائرة ينهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة

نجح منتخب مصر للكرة الطائرة رجال في إنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة وذلك بعد الفوز الكاسح على بوركينا فاسو بنتيجة 3/0 في ختام دور المجموعات بدورة الألعاب الأفريقية المقامة في مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/19

25/12

25/21

وكان المنتخب الوطني قد حقق الفوز على نظيره نيجيريا في أولى مبارياته بنتيجة 3/1، ثم الفوز على الكاميرون بنتيجة 3/2 لينهي الدور بالعلامة الكاملة.

وتواجد منتخب مصر للرجال ضمن المجموعة الثانية بجانب الكاميرون ونيجيريا وبوركينا فاسو.

وتضم قائمة منتخب مصر لرجال الطائرة كلًا من: أشرف اللقاني، مصطفى جابر، سيف عابد، رضا هيكل، عبد الرحمن الحسينى،محمد عسران،أحمد عزب، إسلام عبد السميع، عبد الرحمن الشحات، حماده عثمان، محمد عادل، محمد رضا.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب المصري للطائرة، أحمد سمير مديرا فنيا ومحمد السيد مدربا عاما وأحمد سعيد المحلل التقني والدكتور عبد الرحمن غانم علاج طبيعي.