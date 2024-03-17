ads
الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مدرب ميامى يكشف حالة ميسى من الإصابة

ميسى
ميسى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحدت تاتا مارتينو، المدير الفنى لفريق إنتر ميامي الإمريكي، عن آخر تطورات إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق، بعد ان تعرض لها فى الفترة الأخيرة.
وكان ميسى قد تعرض للإصابة يوم الأربعاء الماضى، أمام ناشفيل، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال الكونكاكاف.
وكشف تاتا مارتينو عن أن هناك تقييمًا لحالة ليونيل ميسي بشكل أسبوعي، ولن يتم المخاطره به ومشاركته في المباريات بشكل سريع، حتى يتعافى تمامًا من الإصابة.
وأكد مارتينو على أن الهدف حاليًا هو أن يتعافى ليونيل ميسي، من أجل أن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة ربع نهائي بطولة دوري أبطال الكونكاكاف أمام مونتيري المكسيكي.

ومن المتوقع أن يغيب ميسي عن معسكر المنتخب الأرجنتيني، ومباراتي سلفادور وكوستاريكا، ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024.



 

إنتر ميامي ليونيل ميسي تاتا مارتينو