مدرب ميامى يكشف حالة ميسى من الإصابة

تحدت تاتا مارتينو، المدير الفنى لفريق إنتر ميامي الإمريكي، عن آخر تطورات إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق، بعد ان تعرض لها فى الفترة الأخيرة.

وكان ميسى قد تعرض للإصابة يوم الأربعاء الماضى، أمام ناشفيل، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال الكونكاكاف.

وكشف تاتا مارتينو عن أن هناك تقييمًا لحالة ليونيل ميسي بشكل أسبوعي، ولن يتم المخاطره به ومشاركته في المباريات بشكل سريع، حتى يتعافى تمامًا من الإصابة.

وأكد مارتينو على أن الهدف حاليًا هو أن يتعافى ليونيل ميسي، من أجل أن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة ربع نهائي بطولة دوري أبطال الكونكاكاف أمام مونتيري المكسيكي.



ومن المتوقع أن يغيب ميسي عن معسكر المنتخب الأرجنتيني، ومباراتي سلفادور وكوستاريكا، ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024.







