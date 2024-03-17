رئيس الشيوخ: الحكومة خلال العشر سنوات الأخيرة أنفقت أكثر من 129 مليار جنيه على تطوير الموانئ

قال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية حزب مصر الحديثة، إن الحكومة خلال العشر سنوات الأخيرة من عام 2014 وحتى 2024 أنفقت أكثر من 129 مليار جنيه على قطاع تطوير الموانئ البحرية التجارية وقامت بالعديد من المشروعات العملاقة ومنها العمل علي رفع كفاءة استقبال الحاويات إلى 40 مليون حاوية بعد أن كانت 12 مليون حاوية وكذلك عمل مصدات بحرية بطول 15 كليو مترا وعمل أرضيات بالموانئ بطول 63 كليو مترا وتم رفع كفاءة العمق من استقبال السفن من حمولة 185 طنا إلى 370 طنا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي والمزكي من اكثر من 20 نائبا بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF .

وأضاف دعبس أنه يطالب الحكومة بمشاركة الشعب المصري في المشروعات العملاقة والخاصة ببناء السفن التجارية على غرار ما تم في مشروع فرع قناة السويس خاصة وأن تلك المشاريع تتطلب مبالغ وميزانية مالية كبيرة جدا وتكلفتها عالية وحتى نضمن بناء أسطول بحري تجاري على أعلى مستوى يرفع علم مصر خاصة وأننا بحاجه إلى هذا الأسطول في التصدير للمنتجات والسلع.

وطالب دعبس الحكومة ممثلة بوزارة النقل في العمل على تدريب وتطوير ورفع كفاءة العنصر البشري بمنظومة النقل البحري كما طالب بالعمل على التامين على الأسطول البحري التجاري المصري من خلال شركات تأمين عالمية خاصة في ظل الظروف التي تموج بها المنطقة حاليا.