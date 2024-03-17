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الأحد 17 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

مدرسة ناصر الصناعية بالفيوم تحصد مركز ثالث جمهورية في مسابقة فني مبتكر

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم - التعليم الفني (مدرسة ناصر الثانوية الصناعية - إدارة سنورس الصناعية) في مسابقة فني مبتكر في المسار الزراعي، والمنفذه ضمن مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

حيث فاز كلا من، الطالب عمار ثروت عبدالعزيز عطية، والطالب عبدالله رمضان ضيف سالم - الصف الثاني الثانوي الصناعي - قسم كهرباء، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة فني مبتكر في المسار الزراعي، من خلال ابتكار نموذج أولي عبارة عن ألة جديدة تساعد على ري الأراضي الزراعية وتوفير الوقت والمياه اللازمة لري الأراضي الزراعية وتوليد طاقة كهربائية. 

ويهدف مشروع Agronova إلى توفير الوقود المستخدم في تشغيل الآت الري عن طريق إستبدال محرك الوقود بالتوربينات التي تعمل بقوة اندفاع المياه الجارية بشكل رئيسي.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب الفائزين في المسابقة، وقدمت رسالة شكر وتقدير للأستاذ محمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني بالمديرية، وإدارة مدرسة ناصر الصناعية، وفريق العمل بالمدرسة والمشرفين على الطلاب، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والمشاركة الإيجابية والمتميزة فى المسابقة على مستوى الجمهورية.

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