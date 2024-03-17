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الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الروس بالقاهرة يواصلون الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة الروسية

الروس المقيمون يدلون
الروس المقيمون يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية الروسية
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يواصل المواطنون الروس المقيمون بالقاهرة الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية الروسية بمقر السفارة  . 

وقال أحد المواطنين الروس المقيمين بالقاهرة: نحن أتينا إلى مصر منذ 20 يوما وحرصت انا وأسرتي على المشاركة والإدلاء بأصواتنا في الانتخابات الرئاسية. 

 وقال أحد المسئولين بالسفارة إن  عملية التصويت بدأت الساعة العاشرة صباح اليوم، مضيفا أنه يمكن لجميع المواطنن الروس المقيمين في القاهرة التصويت حتى الساعة الثامنة مساءاً ، شريطة إحضار جواز سفرهم.

 

يأتي ذلك في اليوم الأخير للتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات حتى الآن 58.74٪ وفقًا للبيانات الإلكترونية من لجنة الانتخابات المركزية الروسية.

وتتنافس في هذه الانتخابات أربعة مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين كمرشح مستقل، وليونيد سلوتسكي كمرشح عن "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي"، ونيكولاي خاريتونوف كمرشح عن "الحزب الشيوعي الروسي"، وفلاديسلاف دافانكوف كمرشح عن "حزب الناس الجدد".

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الانتخابات الرئاسية الروسية المشاركة في الانتخابات السفارة الروسية بالقاهرة الرئيس فلاديمير بوتين