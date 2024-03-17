طب عين شمس: الغياب من الدروس العملية يحرم الطالب من دخول الامتحانات

أصدرت إدارة كلية الطب جامعة عين شمس عدد من التعليمات الهامة لطلاب الفرق الأولى والثالثة والرابعة والخامسة، حيث أعلنت أنه بدءا من اليوم الأحد يتم تسليم كارنيه الكلية لطلاب الفرق بإدارة شئون التعليم والطلاب للطلاب المصريين من الساعة التاسعة و النصف صباحا وحتى الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من خلال الشبابيك المخصصة لكل فرقة ويتم تسليم كارنيهات الطلاب الوافدين من خلال مكتب العلاقات الدولية بالكلية

من ناحية أخرى، أعلنت إدارة الكلية بأن الطلاب الذين لم يستكملوا نسبة 75%من حضور الدروس العملية سيتم حرمانهم من التقدم للامتحانات ويعتبر الطالب راسبا فى المقررات التى حرم من التقدم للامتحان فيها وذلك طبقا للمادة 69 من قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.