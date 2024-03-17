رئيس إسكان الشيوخ: مصر أنفقت 2 تريليون جنيه على منظومة النقل

قال اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الاسكان والنقل بمجلس الشيوخ إن الدولة المصرية أنفقت أكثر من 2 تريليون جنيه على منظومة النقل وهو ما يعادل 22 بالمائة مما أنفق على كل القطاعات في جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي والمزكي من أكثر من 20 نائبا بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن وزارة النقل قامت بمجهودات كبيرة جدا في شتي المجات سواء التدريب أو التاهيل أو التطوير لكل القطاعات ولكننا إذا تكلمنا في موضوع طلب المناقشة نؤكد أن الدولة المصرية تمتلك 18 ميناء تجاريا على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى مسافة أكثر من 3000 كليو متر وكل تلك المواني قامت الوزارة بالعمل علي تطويرها وتحديثها ورفع كفائتها وزيادة أعماقها ورفع الطاقة الاستيعابية لها حيث أصبحت تستقبل أكبر السفن وأكبر الحاويات وتم رفع كفاءة الاستقبال إلى 40 مليون حاوية وتعدى إجمالي ما تم إنفاقه على تلك الموانئ 125 مليار جنيه.

وأكد رئيس لجنة الإسكان أننا نطلب من وزارة النقل تقديم الخطة المستقبلية للعمل على رفع كفاءة الأسطول التجاري المصري خاصة وأن لدينا 47 سفينة تعمل على الخطوط الخارجية ومثلها تعمل على الخطوط الداخلية.