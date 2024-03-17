وكيل جوميز يكشف عن طلباته من إدارة الزمالك

كشف كريم أبو سليمان وكيل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، طلبات المدرب من إدارة القلعة البيضاء.

وذكر أن البرتغالى لم يطلب ضم عناصر إضافية، واستقر على أحمد مجدي كمترجم له ولا توجد أزمة بذلك.

وشدد على أن المدربين الأجانب يريدون أن يكون معهم عدد معين من اللاعبين ليكونوا أكثر تركيزا.

وأكد أن تركيز جوميز الحالى على مواجهتي الكونفدرالية أمام مودرن فيوتشر، والأمور مستقرة معه، والبرتغالى ينتظر دعم الجمهور.

وأتم: جوميز دخل على فريق جديد، وطبيعي هي فترة استكشاف تأخذ الكثير من الوقت، بالإضافة إلى أن الأبيض كان بمرحلة استراتيجية للكونفدرالية.