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الأحد 17 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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السفير الروسي بالقاهرة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

السفير الروسي بالقاهرة
السفير الروسي بالقاهرة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
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أدلى السفير الروسي في القاهرة، جيورجي بوريسنكو، بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية.

وقال أحد المسئولين بالسفارة إن  عملية التصويت بدأت الساعة العاشرة صباح اليوم، مضيفا أنه يمكن لجميع المواطنين الروس المقيمين في القاهرة التصويت حتى الساعة الثامنة مساء شريطة إحضار جواز سفرهم.

يأتي ذلك في اليوم الأخير للتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات حتى الآن 58.74٪ وفقًا للبيانات الإلكترونية من لجنة الانتخابات المركزية الروسية.

وتتنافس في هذه الانتخابات أربعة مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين كمرشح مستقل، وليونيد سلوتسكي كمرشح عن "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي"، ونيكولاي خاريتونوف كمرشح عن "الحزب الشيوعي الروسي"، وفلاديسلاف دافانكوف كمرشح عن "حزب الناس الجدد".

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الانتخابات الرئاسية الروسية الرئيس فلاديمير بوتين السفير الروسي في القاهرة المشاركة في الانتخابات